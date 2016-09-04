美熱帶風暴赫米納釀2死 勞動節假期泡湯
席捲美國東岸的颶風赫米納（Hermine）已減弱為熱帶氣旋，但帶來的致命洪患還是造成人員死亡，也毀了這個夏天最後的週末假期。
法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，邁阿密美國國家颶風中心（NHC）指出，赫米納以近每小時12英里速度，往東北東方向橫越北卡羅來納州沿岸。
提雷爾郡（Tyrrell）警長李佛曼（Darryl Liverman）透露，陣風速度估計達每小時60至70英里時發生最新1起死亡災情，強風吹翻1輛行經高速公路的18輪卡車，造成駕駛死亡。駕駛身分不明。
昨天在佛羅里達州北部的歐卡拉，也發生遊民遭掉落樹枝砸死意外。這次風災罹難者累計2人。
赫米納是11年來首個在佛羅里達州登陸的颶風，昨天稍早在墨西哥灣濱海城鎮聖馬克（St. Marks）上岸，陣風速度達每小時80英里，引發濤天巨浪。
根據路透社報導，颶風中心表示，這個威脅民眾生命安全的風暴，接下來12個小時可能滯留在維吉尼亞州漢普頓錨地（Hampton Roads）附近。而根據美國國家氣象局官員，高於潮汐預報的水位，受強風吹襲造成的大浪，經常是暴風最大的生命威脅。
從維吉尼亞州到新澤西州一帶都已發布熱帶氣旋警報。颶風中心說，若暴風在漲潮時來臨，濱海暴潮將達1.5公尺高。
計畫到大西洋沿岸海灘度過勞動節假期的民眾也只能打消念頭，這次重創佛羅里達州旅遊業的風災，造成高達890億美元的損失。1050904
(中央社)
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