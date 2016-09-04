前海基會董事長江丙坤：九二共識是當前底線

前海基會董事長。（本報系資料照）

前海基會董事長江丙坤今出席國民黨全代會，對於將接任海基會董事長的田弘茂，江丙坤表示，田是一名學者，相信對兩岸的了解也相當多，「大前提九二共識若能夠解決，相信他應該能完成他的工作。」

江丙坤指出，國民黨立場向來堅持九二共識，這條線也是當前的底線，過去他在擔任海基會董事長時就發信給海協會表示願意在九二共識的基礎下回復兩岸協商，海協會來信也同意在九二共識基礎下，兩會恢復協商。

(中時)