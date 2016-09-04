女師校園遭性侵 教育局：安排輔導加強巡邏

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針對台南市國中女師假日到校遭工人持刀性侵事件，教育局表示，事發時，警衛聽聞聲響趕至，歹徒立即逃逸，該校立即通報警方及教育局，由警方將被害人送往醫院檢傷未有大礙，校方為了讓女教師平復心情，核假休息1週，由其他教師協助課務，輔導主任不定時問候關心，亦已安排心輔人員進行心理輔導。

教育局指出，已請該校加強安全教育及校安維護工作，規範師生在校安全公約，並讓家長知曉協助。校方表示，已於開學日加強宣導，師生留校時間為上午6時50分至下午6時，每日下午5時起，亦加強巡邏校園，並嚴格規範校舍補強工程工人進入校園登記、換證、穿工作服等。

(中時)