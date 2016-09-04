新政綱刪一中各表 吳敦義：九二共識一中各表8個字不能拆開

前副總統吳敦義。（本報系資料照片，陳仁萱攝）

國民黨第19次全代會第4次會議今天上午在陽明山中山樓登場，針對政策綱領草案中指出，在中華民國《憲法》基礎上，深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，並未提及一中各表。對此，前副總統吳敦義表示，九二共識與一中各表是最適當的表達，這8個字不能拆開。

吳敦義強調，他一向堅持九二共識一定跟一中各表連在一起，堅持九二共識、一中各表，堅持一中各表的九二共識這兩種論述都很合適。

吳敦義指出，蔡英文總統過去擔任陸委會主委回答立委陳超明質詢時，對兩岸問題她說，「兩岸在台灣方面達成各自表述、一個中國」，這還不是最適當的表達，最適當的說法是「一個中國、各自表述」。

(中時)