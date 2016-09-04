杭州歐習會談後 西湖漫步夜話

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中國大陸國家主席習近平3日晚間在杭州西湖國賓館會見美國總統歐巴馬，並舉行雙邊會議。兩人會後在西湖國賓館的涼亭喝茶並在湖邊漫步。

根據美國駐北京大使館先前公布的資訊，歐巴馬和習近平3日在杭州會晤（歐習會）是兩人第8次面對面地會晤。也是歐巴馬上任以來，雙方的第4次雙邊擴大會議。

香港鳳凰衛視今天晨間新聞播出歐習會談後於西湖國賓館涼亭喝茶及湖邊漫步的畫面，未提及兩人夜話內容。

大陸外交部在官網公布，在杭州「歐習會」中，習近平指出，44年前，中美領導人就是在西湖國賓館達成「上海公報」，開啟中美「關係正常化」的歷史進程。

根據大陸外交部公布內容，在杭州「歐習會」中，雙方提及台灣議題。

習近平指出，「中國堅決維護國家主權和領土完整，堅決遏制任何形式的台獨分裂行徑，努力維護兩岸關係和平發展，爭取國家和平統一的前景。」

習近平表示，「希望美方恪守『一個中國』政策和中美三個聯合公報原則，以實際行動維護兩岸關係和平發展和中美合作大局。」

據大陸外交部公布，歐巴馬表示，在台灣議題上，「美方奉行『一個中國』政策沒有改變，反對任何尋求台灣獨立的做法」。

對於上述內容，白宮國安會發言人柯金斯（Myles Caggins）向中央社表示，關於美國對台灣與中國的政策，美國的立場長期且一貫，沒有改變。

柯金斯說，美國仍堅定信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」。美方認為，兩岸議題應以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平地解決。

出席20國集團（G20）杭州峰會的歐巴馬搭乘空軍一號專機3日下午抵達大陸杭州蕭山機場。在G20杭州峰會4日開幕前，歐習3日晚間先會面。

G20是歐巴馬展開他任期內第10次也是最後一次亞洲行。1050904

(中央社)