低壓帶影響 中南部11縣市大雨特報

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低壓帶影響，中央氣象局持續發布大雨特報，中部以南及外島11縣市都在警報範圍中，提醒民眾注意局部較大雨勢發生。

低壓帶持續籠罩台灣，儘管今天水氣南移至巴士海峽，北部降雨趨緩，但是中南部天氣仍不穩定，容易有局部瞬間較大雨勢。

氣象局也持續發布大雨特報，範圍包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣和澎湖縣。

氣象局提醒，今天這些地區將會有局部較大雨勢發生的機率，同時也可能有雷擊及強陣風，提醒民眾留意。

根據氣象局觀測，過去24小時，宜蘭縣五結鄉累積雨量已經達170毫米，新竹縣北埔鄉也累積95毫米雨量，不過隨著水氣南移，這些地區的雨勢已經逐漸趨緩。1050904

(中央社)