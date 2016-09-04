飄遊山水國畫間 下龍灣海上仙境
飄遊在山水國畫裡，是什麼樣的感覺?在奇岩巨石間來回遊覽，又是怎樣的感受?越南下龍灣坐落在山水之間，千姿百態的石島佇立於海中，在藍天碧海的映襯下，遠看猶如一幅絕世山水畫，近觀又能欣賞大自然那鬼斧神工的奇觀，還有那藏在其中岩洞，絕美鐘乳石在多彩絢麗的色燈照射下，嘆為觀止。
像極了中國的桂林山水!越南下龍灣有著「海上桂林」之美名，一千多座型態各異的島嶼矗立在海面上，有的形狀像隻銜著青草的蛤蟆，有的又如同一匹駿馬踏浪向前、有的又形同鬥雞，兩峰對峙，大自然最壯麗的雕刻作品蔚為奇觀，而高聳的崖壁上披覆著豐茂的翠綠植物，也為散落在藍海間的奇山異島增添了幾分色調，乘船優遊其間，窺探這仙境般的山光水色，令人沉醉、流連忘返。
不僅僅是外在姿態，下龍灣的「內在美」也同樣精彩絕倫。如果說在碧海藍天下的下龍灣絕美如仙境，那麼在石島中的天然溶洞就是富麗如宮殿，洞內鐘乳石同樣千姿百態，造形生動且錯落有致。其中名為驚訝洞的岩洞，是下龍灣最大且最美的岩洞之一，在五彩繽紛的燈光照射下，絢麗又奇幻。
下龍灣的山水風光令人醉，在越南北部的河內市也同樣讓人著迷，這擁有1000多年歷史歷史古都，市區內遍布各種名勝古蹟，步行在古色古香的「三十六條古街」上，琳瑯滿目的商品中、各種特色小物，享受尋寶樂趣。此外，有著河內低一風景區美名的還劍湖，周圍有著青翠的樹木，湖水也清澈如鏡，相當優美。
(中時電子報)
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