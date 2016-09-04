洪秀柱：黨產非原罪 挺身戰鬥不屈服

國民黨主席洪秀柱（中）率副主席、黨籍立委上台，帶領黨代表高喊口號。（黃世麒攝）

國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉辦。（黃世麒攝）

國民黨第19次全代會第4次會議今天上午在陽明山中山樓登場，黨主席洪秀柱致詞時強調，黨產讓台灣在戰後的廢墟站起來，締造輝煌的經濟果實，因此，黨產絕非原罪，也不可恥。國民黨不依戀黨產，但求公道對待，「我們挺身戰鬥、絕不屈服」，因為要捍衛的不是黨產，而是法治精神和憲政主義。

政策綱領草案指出，黨產問題一直是國民黨背負的原罪，即使在民進黨執政時期早已清理，也處理了有疑慮的部分，卻仍被有心人士質疑、攻擊。對於黨產在處解決退休人員的退休金與現職人員年資結算金，及辦公處所外，餘額全數捐做公益，國民黨不能一直現在黨產泥淖，必須以新的面貌、形象重塑國民黨新的未來。

(中時)