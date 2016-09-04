NBA》沒被冠軍沖昏頭 洛夫今夏減重苦練

洛夫(右)今年夏天選擇積極苦練，更成功減重快7公斤。(美聯社資料照)

看來騎士「愛神」洛夫沒被生涯首冠沖昏了頭！《克里夫蘭老實人報》記者布魯托4日報導，心態逐漸成熟的洛夫，在今年休兵期間都待在猶他州苦練，甚至減重快7公斤，證明他的體能狀態正處巔峰，也讓騎士高層相當安心與欣慰。

洛夫今年休兵期大部分時間都待在猶他州帕克式的奧林匹克訓練中心苦練，展現跟以往完全不同的積極度，更因減重有成，增加不少他的機動性，騎士高層人士透露，「洛夫學到贏球的方法，上個球季真的讓他成熟不少。」

其實在今年總冠軍賽第7戰，洛夫扮演相當關鍵角色，除了最後時刻幫助隊友死守柯瑞，更拿9分與全隊最高14籃板，在他上場的30分鐘中，騎士比勇士多拿了19分，他犧牲了自己得分，改用籃板與防守幫助騎士逆轉封王。

不過洛夫身上仍存隱憂，去年4月他進行了左肩手術，由於肩膀手術相當容易復發，幸好他的投籃手是右手，對於左肩產生的壓力並不大，如今他提前替新球季做好準備，就看能否幫助騎士成功完成衛冕了。

(中時電子報)