洪秀柱：用和平政綱對抗台獨黨綱

國民黨第19次全代會4日登場，黨主席洪秀柱致詞時強調，為了追求台海永久和平，「我們要用本黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱」。(資料照片，方濬哲攝)

國民黨第19次全代會第4次會議今天上午在陽明山中山樓登場，黨主席洪秀柱致詞時強調，為了追求台海永久和平，將積極推動以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，「我們要用本黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱」，除了民主、自由、法治等普世價值外，也要發揚我國的傳統文化與倫理道德，力抗民進黨的「去中國化」。

洪秀柱表示，國民黨歷經多次興衰起落，但浴火重生關鍵就是在全體黨員是否堅持創黨、立國的中心思想與核心價值，國民黨要學習經國先生的樸實務實與無私無我的精神，國民黨從中央到地方、思想到行動都應徹底「經國化」，讓經國先生的路線引領黨重拾民心、重返執政。

(中時)