南海仲裁 陸批美沒資格說三道四
針對美國總統歐巴馬敦促北京當局遵守南海仲裁結果，中國大陸外交部昨晚表示，美國自己遲遲不批准加入聯合國海洋法公約，「有什麼資格總是對別人說三道四？」
據外媒報導，歐巴馬赴大陸出席20國集團（G20）峰會前夕受訪時說，中國大陸應避免在與小國有爭議的南海問題上炫耀實力。此外，歐巴馬與大陸國家主席習近平會談時，也再度要求北京遵守南海仲裁結果。
新華社報導，大陸外交部3日晚間以「發言人」名義重申，大陸將繼續堅定維護自身在南海的領土主權和海洋權益，堅持與直接當事國透過協商談判以和平方式解決爭議，堅持與東協國家共同維護南海和平穩定。
發言人指出，大陸與菲律賓等聲索國之間爭議的實質是領土問題和海洋劃界爭議。聯合國海洋法公約對領土主權沒有管轄權，大陸10年前也依公約第298條規定將海洋劃界排除在爭端強制解決機制外。
大陸外交部聲稱，大陸不接受、不承認南海仲裁案裁決結果，不僅是維護大陸自身的權利，也是維護聯合國海洋法公約和國際法治、國際規則的嚴肅性、完整性和權威性。
這名發言人還說，「美國自己遲遲不批准加入公約，有什麼資格總是對別人說三道四？」美方應尊重事實，摒棄雙重標準，恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，才能為區域和平穩定發揮建設性作用。
海牙常設仲裁法院7月公布菲律賓提出的南海主權爭議仲裁案，除否決北京當局在南海的歷史主張，並指大陸在南海的各種作為侵害了菲律賓主權。1050904
(中央社)
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