貨幣外匯議題 可望寫入G20杭州公報

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中國大陸財政部副部長朱光耀昨天表示，綜合運用貨幣以支持經濟發展，及20國集團（G20）成員國對外匯市場進行密切的政策溝通，這兩大議題可能會寫入G20杭州公報。

香港文匯報報導，G20杭州峰會將於5日結束後發布G20杭州公報。對於公報內容外界猜測頗多，朱光耀在3日的記者會上，作上述表示。

他說，一是綜合運用貨幣、財政和結構性改革政策，推動全球經濟成長；二是G20成員國就外匯市場進行密切的政策溝通，這兩點將在G20峰會上交由與會領袖討論批准，若批准通過，將寫入G20杭州公報。

朱光耀說，「如果能正式寫入公報，這將是G20歷史上的里程碑。尤其是成員國就外匯市場進行密切政策溝通這一點，這是G20歷史上首次提出明確的政策共識和政策承諾。」

朱光耀坦言，全球金融危機爆發後，西方國家財政手段已用盡，因此只能使用貨幣政策。量化寬鬆（QE）貨幣政策確實在金融危機中發揮作用，將西方國家從崩潰中挽救回來，但這項政策無法持續，所以出現了貨幣政策遞減效應。

尤其是金融機構利率下降，負利率仍起不了作用，因此需要綜合運用貨幣、財政、結構性改革政策。1050904

(中央社)