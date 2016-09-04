向清潔隊員追討獎金？柯P：扁留下爛攤子
前總統陳水扁在台北市長任內核發給上百名內調的清潔隊員6000元獎金，事後卻遭北市環保局提告追討，目前形成有些人要還錢、有些人不用的奇怪局面。現任市長柯文哲上午被問到此事，表示內部討論此案很多遍，也不曉得怎麼處理較好，這就是以前留下的爛攤子，後面怎麼做都不對。
柯文哲說，以前審計處認為北市府不可以發這筆獎金，但當時的陳水扁市長認為這是他的行政權、就發了，之後開始就有監察院彈劾等，鬧到最後變成法律訴訟，問題是這個案子到現在已經20年了，不管告贏告輸都很慘；人都已經退休、甚至可能過世，錢也拿了，就算市府告贏，要怎麼拿回來?
他也說，市府每次想要「耍賴不處理」，審計處就要開始糾正。他是不主張繼續告，但也在考慮怎麼解決此事。
至於現在形成有人要還錢、有人不用的情況，柯文哲表示，因為當時人太多，所以分成四個案子來告，而中華民國法律也沒有一致性，有的贏有的輸，「到最後老實講連我都搞糊塗了」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。