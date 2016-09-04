向清潔隊員追討獎金？柯P：扁留下爛攤子

陳水扁在台北市長任內核發給上百名內調的清潔隊員6000元獎金，事後卻遭北市環保局提告追討，目前形成有些人要還錢、有些人不用的奇怪局面。柯文哲表示，這就是以前留下的爛攤子，後面怎麼做都不對。(本報資料照片)

前總統陳水扁在台北市長任內核發給上百名內調的清潔隊員6000元獎金，事後卻遭北市環保局提告追討，目前形成有些人要還錢、有些人不用的奇怪局面。現任市長柯文哲上午被問到此事，表示內部討論此案很多遍，也不曉得怎麼處理較好，這就是以前留下的爛攤子，後面怎麼做都不對。

柯文哲說，以前審計處認為北市府不可以發這筆獎金，但當時的陳水扁市長認為這是他的行政權、就發了，之後開始就有監察院彈劾等，鬧到最後變成法律訴訟，問題是這個案子到現在已經20年了，不管告贏告輸都很慘；人都已經退休、甚至可能過世，錢也拿了，就算市府告贏，要怎麼拿回來?

他也說，市府每次想要「耍賴不處理」，審計處就要開始糾正。他是不主張繼續告，但也在考慮怎麼解決此事。

至於現在形成有人要還錢、有人不用的情況，柯文哲表示，因為當時人太多，所以分成四個案子來告，而中華民國法律也沒有一致性，有的贏有的輸，「到最後老實講連我都搞糊塗了」。

(中時)