洪秀柱：民進黨激化仇恨 清算黨產

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中國國民黨主席洪秀柱今天表示，民主進步黨上台後持續激化仇恨，以清算鬥爭方式追討國民黨黨產，如此毀棄憲法、背離民主法治的恣意妄為，實是台灣民主的恥辱。

國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會；洪秀柱在4位副主席、全體中常委、黨籍立委陪同下，走進會場，展現團結氣勢，現場高喊「國民黨加油」，氣氛熱烈。

洪秀柱在「真誠反省、勇於改革」背板前致詞表示，黨產讓台灣在戰後的廢墟中站起來，並締造輝煌的經濟果實，黨產絕非原罪，也不可恥。國民黨不依戀黨產，但求公道解決。

談及兩岸問題，洪秀柱說，為追求台海永久和平，國民黨將在前主席連戰、前總統馬英九建立的兩岸交流基礎上，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，並扮演推動兩岸和平制度化的角色，確保台灣人民福祉。要用國民黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱。1050904

(中央社)