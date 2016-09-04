台西警局散發藝文風 展出76件創作

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走進台西警察分局，迎面映入眼簾，辦公室旁現身「海口藝廊」，花卉盆景、油畫加陶藝，增添藝文氣息。

雲林縣警察局台西分局今天指出，隨著空間多元利用觀念的盛行，嚴肅的警察機關也散發藝文風，促進警民交流，並讓平日辛苦同仁舒緩身心、增進文化涵養。

知名創作家鄭韻銥、吳碧鋰及小畫家吳宜蓁，提供珍貴作品展出。鄭韻銥以花卉盆景為主，利用廢棄物品如洗衣劑塑瓶、免洗匙碗、塑膠繩、魚鱗類等，匠心巧手，製作出光彩奪目、百花齊放的花飾盆景，各界讚賞。

吳碧鋰在各類形木器上，彩繪具有歐式、日式民俗文化風格的人物畫作，平日邀展絡繹，並在各大社團、學校指導教學，深獲好評。

小畫家吳宜蓁現在就讀國中，從小投入風景油畫、陶藝浮飾等創作，深具興趣及天分，拜師學藝，各界佳評連連，咸認將來不可限量。

在參展名師、員警及志工的共同布置下，「海口藝廊」現身台西警察分局的大樓迴廊，展出76件作品，展期至10月31日，民眾走進台西警分局，別驚訝，相信自己的眼睛，也感受警察分局不一樣的氣息。1050904

(中央社)