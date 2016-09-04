川普低姿態拉攏非裔 底特律選民不買帳
美國共和黨候選人川普（Donald Trump）展開拉攏少數族群選民行動，他今天在底特律1間規模龐大的非裔美國人教堂發表演說，訴求支持非裔美人的新公民權議題。
一改他平日的刺耳嘶吼，川普今天採取謙遜語調，他在「偉大信仰國際牧者」（Great Faith MinistriesInternational）教堂表示，他來是為了傾聽，並對他搭車路過時，所看到的無業年輕人深表同情。
川普拿著稿子唸道：「沒有什麼比旁觀年輕非裔才華無法發揮更讓人難過，巨大的才華。」
儘管如此，場外抗議的聲音仍相當巨大。
法新社報導，在他演講前，示威者高喊「川普！垃圾！」試圖衝破警方重圍進入教堂。
數十名示威者之一的密契爾（Wyoman Mitchell）高喊：「魔鬼正在講道！」他們被騎著馬的員警逼退，其他的員警則嚴陣以待。
在底特律學校工作的麥高恩（Rick McGowan）形容川普把手伸到這裡，根本是「羞辱黑人。」
麥高恩說：「他從沒幫過我們，」「為什麼我們現在應該要相信他？」
路透社報導，進到教堂的63歲的羅克里奇（Emma Lockridge）則說，她發現他對墨西哥人跟穆斯林的看法充滿「仇恨。」
但她也說自己對希拉蕊在1990年代支持由她丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）簽署的犯罪法案感到關切，相當多非裔美國人說這項法案導致他們社區的人遭到監禁的比率大幅升高。
在場外示威的活動份子杜賓斯（Vicki Dobbins）說：「我深信川普來底特律是個笑話，且為邀請他的牧師感到羞恥，」「我認為，他在我們背後捅了一刀。」（譯者：中央社許湘欣）1050904
(中央社)
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