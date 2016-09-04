重機才買1年 自燃燒成廢鐵

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消防隊獲報趕抵現場，重機已幾乎燒得面目全非，所幸無人傷亡，起火原因待釐清。（蘇俞璇翻攝）

新北市新店區秀朗橋往環河路方向，今凌晨6時許1輛重型機車突然起火燃燒。

38歲林姓駕駛說，騎到一半覺得車體熱熱的，經過的人好心提醒他車輛冒煙，他馬上減速，停靠路邊沒多久車子就起火燃燒。

消防隊獲報趕抵現場，重機已幾乎燒得面目全非，所幸無人傷亡，起火原因待釐清。

林姓駕駛表示，這輛YAMAHA YZF-R1去年8月才剛購入，花費近90萬，卻突然間變成廢鐵，相當心疼，也會詢問原廠相關回應。

(中時)