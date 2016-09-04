吳敦義：九二共識一中各表8字不能拆開

國民黨主席洪秀柱擬在政策綱領深化「九二共識」但並未提及「一中各表」。前副總統吳敦義今天表示，這8個字不能拆開，一定要聯合在一起，「一中各表還是非常重要」。

國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，討論政策綱領案，兩岸論述部分，洪秀柱強調在中華民國憲法基礎上深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態，扮演推動兩岸和平制度角色。

被問及納九二共識卻淡化一中各表，吳敦義受訪指出，他一向非常堅持，「九二共識」一定跟「一中各表」聯合一起，「堅持九二共識、一中各表」或「堅持一中各表的九二共識」，這8個字不能拆開。

對於新政綱沒有一中各表，吳敦義說，「我覺得這很重要，一中各表還是非常重要」，過去包括現在的執政黨，總統蔡英文在擔任陸委會主委時，答覆立委陳超明的質詢，對於兩岸部分，她說，台灣方面達成「各自表述一個中國」，但吳敦義認為，這都還不是最適當的，最適當就是「一個中國各自表述」。1050904

(中央社)