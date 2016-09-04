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圖輯》國民黨19全代會 今陽明山中山樓登場

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國民黨19全代會 今陽明山中山樓登場
國民黨主席洪秀柱（中）率副主席、黨籍立委上台，帶領黨代表高喊口號。（黃世麒攝）
國民黨19全代會 今陽明山中山樓登場
國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉辦，黨主席洪秀柱（中藍衣背對者）率領黨一級主管及立委，向總理遺像致敬。（黃世麒攝）
國民黨19全代會 今陽明山中山樓登場
國民黨主席洪秀柱（中）主持19全，這也是政權移轉後，首次的全代會。（黃世麒攝）
國民黨19全代會 今陽明山中山樓登場
國民黨主席洪秀柱。（黃世麒攝）
國民黨第19次全代會
國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓盛大舉行，國民黨主席洪秀柱（前右）率副主席、中常委及黨籍立委們進場。（劉宗龍攝）
國民黨第19次全代會
國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓盛大舉行，國民黨主席洪秀柱（中）率副主席、中常委及黨籍立委們進場。（劉宗龍攝）
國民黨第19次全代會
國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，黨代表們出席踴躍、場面盛大。（劉宗龍攝）
國民黨第19次全代會
國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，黨代表們出席踴躍，與會人員陸續進入中山樓。（劉宗龍攝）
國民黨第19次全代會
國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，黨代表們出席踴躍，與會人員陸續進入中山樓。（劉宗龍攝）
次全國代表大會
中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前黨主席連戰（見圖）進入會場。（劉宗龍攝）
19次全國代表大會第4次會
中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前黨主席、新北市長朱立倫（中）進入會場。（劉宗龍攝）
黨第19次全國代表大會第4次
中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前黨主席吳伯雄（見圖）進入會場。（劉宗龍攝）
全國代表大會第4次會議4日
中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前立法院長王金平（中）進入會場。（劉宗龍攝）
全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，副主席胡志強（見圖）進入會場。（劉宗龍攝）
中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，副主席胡志強（見圖）進入會場。（劉宗龍攝）

國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉辦，由黨主席洪秀柱主持。

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關鍵字：全代會國民黨洪秀柱
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