談年金改革 朱立倫：改革有必要 也需持續進行

國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉辦。（黃世麒攝）

國民黨今天舉行全代會，新北市長朱立倫被問及軍公教上街抗議一事表示，很遺憾慶祝軍人節的一天卻有很多軍公教走上街頭，他們需要尊嚴也該給他們尊嚴，他也認為目前最重要應該是團結一致拼經濟，經濟成長率提高台灣會更有希望，就不會變成年金現在碰到的困難，「改革是必要，也需要持續進行，但不是大家都砍，經濟好大家會更有希望。」

國民黨中央委員連勝文也指出，軍公教人員在過去幾年受到很大委屈，年金改革當然是正確訴求，但是不能因為年金改革，拉一幫人打去打另一幫人，污辱軍公教，把軍公教踩在腳底下來合理化改革行為，「這問題如果還沒被重視，我想還會有第二波第三波。」

連勝文也批評民進黨，過去民進黨選舉時善於切割族群、製造對立，「選舉時製造對立，製造階級、職業各方面對立，但是執政時是不可行的。」

朱立倫指出，國民黨改革目的重要的是民主化大家集思廣義，兩岸關係是非常關鍵的重點。他說，九二共識一中各表是大家的基礎也是大家的共識。

有關國共簽署和平協議這是目前正在研議中的案子，研討方案將由所有黨代表去集思廣義。

(集團連線報導)