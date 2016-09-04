談年金改革 朱立倫：改革有必要 也需持續進行
國民黨今天舉行全代會，新北市長朱立倫被問及軍公教上街抗議一事表示，很遺憾慶祝軍人節的一天卻有很多軍公教走上街頭，他們需要尊嚴也該給他們尊嚴，他也認為目前最重要應該是團結一致拼經濟，經濟成長率提高台灣會更有希望，就不會變成年金現在碰到的困難，「改革是必要，也需要持續進行，但不是大家都砍，經濟好大家會更有希望。」
國民黨中央委員連勝文也指出，軍公教人員在過去幾年受到很大委屈，年金改革當然是正確訴求，但是不能因為年金改革，拉一幫人打去打另一幫人，污辱軍公教，把軍公教踩在腳底下來合理化改革行為，「這問題如果還沒被重視，我想還會有第二波第三波。」
連勝文也批評民進黨，過去民進黨選舉時善於切割族群、製造對立，「選舉時製造對立，製造階級、職業各方面對立，但是執政時是不可行的。」
朱立倫指出，國民黨改革目的重要的是民主化大家集思廣義，兩岸關係是非常關鍵的重點。他說，九二共識一中各表是大家的基礎也是大家的共識。
有關國共簽署和平協議這是目前正在研議中的案子，研討方案將由所有黨代表去集思廣義。
(集團連線報導)
關鍵字：改革、軍公教、年金
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。