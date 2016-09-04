代寫作業商機大 淘寶店主月入近20萬

近年來，大陸代寫作業需求愈演愈烈，從小學到大學，每個年齡層都有代寫作業需求，致使代寫作業呈現産業化趨勢。(中新網)

近年來，大陸代寫作業需求愈演愈烈，有大學生表示，大多時間用來實習、旅行和找工作，真正靜下心來學習的時間不多，許多課程的評分標準是提交一篇論文即可，因此便萌生找人代寫的想法。淘寶「××寫作」透露，單月可接到489筆訂單，依照每筆800字，50元/100字的價格計算的話，月入將近新台幣20萬。

一位家長表示，讀小五的女兒寫作業速度很慢，如果作業一多，自己就免不了要幫忙寫，否則孩子經常熬夜很心疼，有時乾脆找槍手。學生反映，老師給的暑假作業實在太多，父母又幫自己報名各種補習班，做作業的時間變得很少，「放假比上學還忙」成為許多人的辛酸。

據新華網報導，從小學到大學，每個年齡層都有代寫作業需求，致使代寫作業呈現産業化趨勢。槍手以團隊化作業，分工負責自己擅長的科目，業務還會抽成10%介紹費。北京某大學生團隊主要提供中小學各科代寫服務，一篇小學生作文50元新台幣，中學生作文150元，一本「暑假生活」500元，他們有各科人才可以解決任何科目的作業，如果還要製作PPT、手工、海報等，價格可再議。

而淘寶上的商家，主要為大學生提供代寫專業論文、英文文章，甚至包括設計、攝影作品、創業策劃書、畢業設計等高難度作業，甚至可以「定制化」正確率和模仿本人字跡。

(中時)