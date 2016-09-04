代寫作業商機大 淘寶店主月入近20萬
近年來，大陸代寫作業需求愈演愈烈，有大學生表示，大多時間用來實習、旅行和找工作，真正靜下心來學習的時間不多，許多課程的評分標準是提交一篇論文即可，因此便萌生找人代寫的想法。淘寶「××寫作」透露，單月可接到489筆訂單，依照每筆800字，50元/100字的價格計算的話，月入將近新台幣20萬。
一位家長表示，讀小五的女兒寫作業速度很慢，如果作業一多，自己就免不了要幫忙寫，否則孩子經常熬夜很心疼，有時乾脆找槍手。學生反映，老師給的暑假作業實在太多，父母又幫自己報名各種補習班，做作業的時間變得很少，「放假比上學還忙」成為許多人的辛酸。
據新華網報導，從小學到大學，每個年齡層都有代寫作業需求，致使代寫作業呈現産業化趨勢。槍手以團隊化作業，分工負責自己擅長的科目，業務還會抽成10%介紹費。北京某大學生團隊主要提供中小學各科代寫服務，一篇小學生作文50元新台幣，中學生作文150元，一本「暑假生活」500元，他們有各科人才可以解決任何科目的作業，如果還要製作PPT、手工、海報等，價格可再議。
而淘寶上的商家，主要為大學生提供代寫專業論文、英文文章，甚至包括設計、攝影作品、創業策劃書、畢業設計等高難度作業，甚至可以「定制化」正確率和模仿本人字跡。
(中時)
關鍵字：代寫作業
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。