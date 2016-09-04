女星看舒淇婚禮 中肯一句話讓隆詩、華心趴了！

舒淇、馮德倫的婚禮超級簡單低調，讓徐曉晰大讚他們真的比其他世紀婚禮帥太多。(取材自微博)

昨天女神舒淇宣布脫離剩女行列，宣布與相識20年的男星馮德倫結為連理，且兩人直接閃電結婚，已低調完成約20名親友參與的婚禮儀式，曝光的婚紗照也超級簡單，拍照用的白紗甚至還是平價服飾品牌H&M過去贈送的，風格隨興但人味滿滿，而對照今年演藝圈多對重量級新人的排場，讓女星徐曉晰直呼：「帥太多了」。

舒淇、馮德倫昨超突然爆出喜訊，曝光穿著隨興買的小禮服、運動鞋抽個空檔就拍的婚紗照，還說不會在亞洲辦婚宴，讓人直呼這對新人知名度極高，但婚禮的一切卻簡單低調至極，唯一貴重的是馮德倫送給舒淇的寶格麗鑽戒，和兩人的心意，同為藝人的徐曉晰，看這場極簡婚禮，忍不住大讚：「比起舉辧豪華世紀婚禮，不宴客帥太多了」，一句話打趴吳奇隆、劉詩詩、陳妍希、陳曉、林心如、霍建華等舉辦豪華婚禮的夫妻檔，但其實怎麼辦人生大事見仁見智，重點只要新人能滿意，親友們都樂意同喜。

(中時電子報)