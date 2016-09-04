洪秀柱：和平政綱對抗台獨黨綱

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國民黨主席洪秀柱（圖）4日呼籲總統蔡英文明確接受「九二共識」，拋棄仇中反中路線，才能避免民、共兩黨如火車失控對撞；為台海和平，要用國民黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱。中央社記者徐肇昌攝 105年9月4日

中國國民黨洪秀柱今天呼籲總統蔡英文明確接受「九二共識」，拋棄仇中反中路線，才能避免民、共兩黨如火車失控對撞；為台海和平，要用國民黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱。

國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會。洪秀柱在4位副主席、全體中常委、黨籍立委陪同下，走進會場，展現團結氣勢，現場高喊「國民黨加油」，氣氛熱烈。

國民黨前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、前副總統吳敦義、國民黨前副主席林豐正、蔣孝嚴等黨內大老都出席全代會。前總統馬英九上午結束泳渡日月潭行程後，預計下午2時出席全代會。

洪秀柱以「逆境求生，奮發向上」為題發表談話指出，走過從前，國民黨固有缺失及犯錯之處，需要反省和檢討，但國民黨曾經付出的貢獻與努力，絕對對得起這塊土地與人民。

她說，國民黨雖成為在野黨，但為了國家安危與人民生計，國民黨除了善盡在野監督之責，更願誠意協助執政黨，將國家治理導入正軌。

不過，洪秀柱表示，遺憾的是，民主進步黨不改奪權好鬥的本質，上台後持續激化仇恨，以清算鬥爭方式追討國民黨黨產，如此毀棄憲法法律、背離民主法治的恣意妄為，實是台灣民主的恥辱。

洪秀柱指出，國民黨不依戀黨產，但求公道對待，國民黨給這個國家最寶貴的資產是中華民國。黨產讓台灣在戰後的廢墟中站起來，並締造輝煌的經濟果實，因此黨產絕非原罪，也不可恥。

她認為，黨產興台的歷史事實，證明國民黨心中只有人民的福祉，只有國家的利益。

洪秀柱指出，國民黨的南海主張，是基於歷史與法理的連結，沒有任何改變，也不容許他國或任何人的刻意操作而被抹煞。

談到兩岸問題，洪秀柱說，總統蔡英文上任後，兩岸關係急速冷凍、完全停擺，不僅兩岸互信不再，所有溝通機制中斷，過去累積的和平紅利快速流失，經貿與觀光交流的緊縮造成人民生計的極大損失。

洪秀柱表示，為追求台海永久和平，國民黨將在前主席連戰、前總統馬英九建立的兩岸交流基礎上，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，並扮演推動兩岸和平制度化的角色，確保台灣人民福祉。國民黨要用國民黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱。

洪秀柱希望總統蔡英文遵循憲法與兩岸人民關係條例對兩岸現狀的定位，明確接受「九二共識」，延續馬前政府締造的互信基礎，拋棄反中仇中的路線，才能避免民、共兩黨如火車失控對撞。

此外，洪秀柱認為，國民黨應徹底「經國化」，要學習經國先生的樸實務實與無私無我的精神，讓國民黨由中央到地方，由思想到行動，都應該徹底的「經國化」，讓經國先生的路線引領國民黨重拾民心、重返執政。1050904

(中央社)