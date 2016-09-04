美網大威直落二勝出 瓦林卡錦織圭晉級
美國網球公開賽第3輪賽事，地主好手大威廉絲今天輕騎過關；瑞士名將瓦林卡和日本一哥錦織圭雖遇顛簸，最後仍力擒對手，晉級下一輪。
大滿貫賽女單7冠得主大威廉絲（Venus Williams）今天以6比1、6比2輕取第26種子、德國選手席格門（Laura Siegemund），挺進女單第4輪。
法新社報導，在2000年和2001年連續稱霸美網的大威，接下來將與第10種子、捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）爭奪8強門票。普里斯科娃稍早以6比2、6比4淘汰第17種子俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。
男單方面，大會第3種子好手瓦林卡（Stan Wawrinka）救下1個賽末點，最後以4比6、6比3、6比7（6/8）、7比6（10/8）、6比2擊敗英國對手伊凡斯（Dan Evans），闖進第4輪。
31歲的瓦林卡2013年、2015年兩度闖進美網四強賽，今天第4盤搶七局以5比6落後時救下賽末點，打垮世界排名64伊凡斯的鬥志，鏖戰4小時後勝出。
瓦林卡接下來將挑戰澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）和烏克蘭馬欽柯（Illya Marchenko）之間的勝方。
其他賽事方面，日本網球一哥錦織圭今天在第3輪賽事先輸1盤再追3盤，最後以4比6、6比1、6比2、6比2擊退法國選手馬育（Nicolas Mahut）。
路透社報導，錦織圭本季在4場大滿貫賽全都挺進至少第4輪。
他接下來將面對發球猛烈的克羅埃西亞選手卡洛維奇（Ivo Karlovic）和美國資格賽選手唐納森（Jared Donaldson）之間的勝方。（譯者：中央社蔡佳敏）1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。