美網大威直落二勝出 瓦林卡錦織圭晉級

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美國網球公開賽第3輪賽事，地主好手大威廉絲今天輕騎過關；瑞士名將瓦林卡和日本一哥錦織圭雖遇顛簸，最後仍力擒對手，晉級下一輪。

大滿貫賽女單7冠得主大威廉絲（Venus Williams）今天以6比1、6比2輕取第26種子、德國選手席格門（Laura Siegemund），挺進女單第4輪。

法新社報導，在2000年和2001年連續稱霸美網的大威，接下來將與第10種子、捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）爭奪8強門票。普里斯科娃稍早以6比2、6比4淘汰第17種子俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

男單方面，大會第3種子好手瓦林卡（Stan Wawrinka）救下1個賽末點，最後以4比6、6比3、6比7（6/8）、7比6（10/8）、6比2擊敗英國對手伊凡斯（Dan Evans），闖進第4輪。

31歲的瓦林卡2013年、2015年兩度闖進美網四強賽，今天第4盤搶七局以5比6落後時救下賽末點，打垮世界排名64伊凡斯的鬥志，鏖戰4小時後勝出。

瓦林卡接下來將挑戰澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）和烏克蘭馬欽柯（Illya Marchenko）之間的勝方。

其他賽事方面，日本網球一哥錦織圭今天在第3輪賽事先輸1盤再追3盤，最後以4比6、6比1、6比2、6比2擊退法國選手馬育（Nicolas Mahut）。

路透社報導，錦織圭本季在4場大滿貫賽全都挺進至少第4輪。

他接下來將面對發球猛烈的克羅埃西亞選手卡洛維奇（Ivo Karlovic）和美國資格賽選手唐納森（Jared Donaldson）之間的勝方。（譯者：中央社蔡佳敏）1050904

(中央社)