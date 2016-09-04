日月潭萬人泳渡 泳士滑倒送醫

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日月潭萬人泳渡，一名男泳士滑倒送醫。（廖肇祥攝）

日月潭萬人泳渡，男泳士滑倒送醫，醫護人員將其送上擔架穿越碼頭將傷患後送。（廖肇祥攝）

日月潭萬人泳渡，一名男泳士完成壯舉後，卻在上船回程時滑倒受傷，醫護人員為其包紮輸液後送醫。

(中時)