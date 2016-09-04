林若亞嫁了！3日與孫志浩關島秘婚

林若亞(左)和孫志浩結婚了。(取自微博)

林若亞進入婚姻殿堂。(取自臉書)

賈靜雯的前夫孫志浩，與林若亞交往3年多，去年初傳出2人已分手，今年40歲的他，其實與剛滿39歲的林若亞9月3日已在國外秘婚。

林若亞的經紀公司今早證實婚訊:「若亞昨天在雙方家人見證下，於關島教堂低調舉行了婚禮，現在的她，很幸福，也謝謝大家。」

(中時)