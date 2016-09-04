首見雪糕作肉棒 「肉大人」只送不賣
用雪糕作肉棒，這是肉舖火鍋店「肉大人」才有的冰品。為了慶祝開業周年，「肉大人」的年輕型男老闆陳冠翰請了近年在冰甜品界很紅的台南「蜷尾家」，為「肉大人」量身訂製了「肉冰棒」(也可稱為冰肉棒)，除了以模仿油花分布、以假亂真的色相讓人會心莞爾，滋味與口感也讓人驚艷。
肉冰棒的口感比較接近雪糕，並分牛肉與豬肉兩種口味，牛肉口味使用綜合莓果打底，帶濃郁野莓香氣及酸度，搭配香草雪糕做平衡，酸度明顯但層次變化豐富，吃完火鍋後享用，正好能掃除油膩、清爽口氣。而豬肉冰棒則選擇法國血橙製作，酸甜平衡拿捏出色，擁有柔和豐美的口感，吃完火鍋來一支，酸甜滋味恰恰好的柔軟味蕾、柔和味覺。
陳冠翰說，因不易塑形且溶化速度很快，製作肉冰棒有相當難度，所以產量不多。在「肉大人」只送不賣，只有周年慶期間點用特定套餐的客人才能免費品嚐。
「肉大人」為市場中第一家以肉舖概念經營的火鍋店，所以什麼沒有、就是肉多。為了慶祝開業滿周年，自9月27日起至9月30日，消費者只要點匈牙利蒙娜莉豬、西班牙伊比利豬、桂丁雞或是澳洲9+和牛套餐，只要加價50元，則上述肉品即加倍加量出菜(原150公克加倍為300公克)，讓無肉不歡的饕客吃個過癮。
(工商)
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