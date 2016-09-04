戀馮德倫9年！莫文蔚祝舒淇幸福
舒淇與馮德倫先前屢傳戀情，可兩人始終沒承認，怎知一認愛就是宣告結婚，震驚娛樂圈，但各界都對這對摯友變佳偶的婚姻送上祝福！而先前馮德倫與莫文蔚曾相戀9年，但兩人最終分手，不過她今（4日）早在微博發文，就被指是在祝福兩人，讓網友大讚莫文蔚是「最棒前任」！
馮德倫先前曾和莫文蔚交往，當時還盛傳兩人已論及婚嫁，不過最終這段戀情還是無疾而終。至於舒淇與馮德倫則是相識20年，兩人從好友昇華成情侶，昨結婚宣言中，兩人透露已經交往4年，可小倆口很會保密，沒人看出兩人有結婚端倪。
這樁喜事震驚娛樂圈，莫文蔚今早則在微博發文，意有所指地寫下「在天願作比翼鳥，祝福天下有情人終成眷屬！」似乎是在對馮德倫與舒淇的婚禮獻出祝福，讓不少網友大讚她是「最棒前任」。而莫文蔚感情路上兜兜轉轉，最後嫁給初戀情人，一樣很受粉絲祝福。
(中時電子報)
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