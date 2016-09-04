綠委酸公務員 徐巧芯：遊行守法還要被你笑？

民進黨立委蔡易餘在臉書上引述一名名嘴的話，「你看其他政黨出來抗議都是到晚上十點，我們說五點就是五點，因為我們很守法」，蔡易餘說，「笑了，就真的是公務員啊，事實上晚上十點也是合法！」此舉引來草協聯盟發言人徐巧芯痛批，「軍公教上街表達意見，無論早晚，昨天的結果就是守法地結束遊行。結果合法、守法的竟然還要被你笑？」

徐巧芯認為，這根本是暗指對方只會依法行政；甚至因為蔡的評論引發留言底下的支持者跟風批評公務員「弱雞」、「吃不了苦」，她說，「這種激起仇恨和對立的發言，不就是汙名對方、傷害他人尊嚴？難怪人家要上街反汙名、要尊嚴，就是因為有你這種立委啊，根本民進黨豬隊友。」

(中時)