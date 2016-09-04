民共避免火車對撞 洪秀柱：接受九二共識

國民黨主席洪秀柱4日在第19次全代會致詞時指出，延續馬前政府締造的互信基礎，拋棄反中仇中的路線，如此才能避免民、共兩黨如火車失控對撞。(劉宗龍攝)

中國國民黨主席洪秀柱4日在國民黨第19次全國代表大會開幕致詞時指出，國民黨將以和平政綱對抗台獨黨綱，以弘揚中華文化反對「文化台獨」，若執政者真以和平為念，以蒼生為計，誠盼她遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》對兩岸現狀的定位，明確接受「九二共識」，延續馬前政府締造的互信基礎，拋棄反中仇中的路線，如此才能避免民、共兩黨如火車失控對撞。

洪秀柱說，沒有「九二共識」，兩岸將停擺。兩岸關係自蔡總統上任後就急速冷凍、完全停擺，不僅兩岸的互信不再，所有溝通機制中斷，過去累積的「和平紅利」快速流失，而經貿、觀光交流的緊縮更造成人民生計的極大損失。

她表示，為了追求台海永久和平，國民黨將在前榮譽主席連戰和馬英九前總統好不容易建立的兩岸交流之基礎上，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，並扮演推動兩岸和平制度化的角色，確保台灣人民福祉。「要用本黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱！」也要發揚我國的傳統文化與倫理道德，力抗民進黨的「去中國化」。

(旺報)