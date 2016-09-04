沒去遊行 台大教授：自己養自己較務實

監督年金改革行動聯盟昨天發起遊行，上萬軍公教及退休人員走上街頭，台大教授李茂生在臉書表示，與其參加遊行，不如多兼點差，自己養自己，這樣比較務實。

監督年金改革行動聯盟發起的九三大遊行昨天下午登場，上萬軍公教及退休人員走上街頭，高喊「反汙名，要尊嚴」的口號，抗議年金改革抹黑軍公教。

台大法律系教授李茂生今天在臉書發文表示，因為學分班始業式，自己身為教師沒辦法去參加遊行，其實他很尷尬，因為以前繳稅金與退撫金等，養了一些比他老的老頭（還有一些是比他年輕的老頭），現在年輕人不願意或不可能養他，所以他才是最可憐的沒尊嚴也沒錢的夾心餅乾。

李茂生認為，與其參加遊行，透過遊行獲得尊嚴或維護利益，倒不如多兼點差，往後自己養自己，這樣才比較務實，終究，相信國家是一件最笨的事。1050904

(中央社)