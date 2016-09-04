課綱納學生代表 教長盼大家相信年輕人
國教課綱首度納入學生代表，教育部長潘文忠今天表示，學生在課綱議題展現勇氣、熱忱和鍥而不捨的毅力，也希望大家相信年輕人，給更多機會，並包容一些錯誤嘗試。
教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100位青年代表參與，總統蔡英文、教育部長潘文忠也與會和青年代表交流。
潘文忠表示，青年政策論壇是教育部和各部會政策發展的重要平台，延續過往討論機制，以審議式民主，擴大各區域青年參與，包括養育照顧、高等教育、青年就業、青年文化等青年關心的議題，透過集思廣益，讓青年實質瞭解參與。
潘文忠指出，從6月蒐集網路議題到9月的全國會議，過程中可以看到年輕人的熱情和活力，以及對社會的熱愛；新政府上任後，以國民的學習權取代國家的教育權，讓學生成為學習主體，政府則在監督和管理上鬆綁，並滋養這樣的學習環境，用培力方式給年輕人學習參與機會。
十二年國教課綱課程審議會將首度納入學生代表，潘文忠表示，當學生對微調課綱產生疑義時，有站出來表達的勇氣並付出行動，參與未來課綱審查的過程中，極具熱忱耐心，透過對話、聆聽、理性溝通，花了3個整天完成代表遴選，可看出學生鍥而不捨的毅力。
潘文忠也表示，在民主深化的過程中，希望大家相信年輕人，給他們更多機會，並包容產生一些錯誤的嘗試，透過體驗學習，讓青年成為具公民素養的人，未來需要熱情有活力的年輕人繼續延續。1050904
(中央社)
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