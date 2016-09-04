退休軍公教遭污名 吳敦義籲重事業別均衡
前副總統吳敦義今天說，軍公教勞退休後能夠溫飽而有尊嚴的生活，這是重要前提，建議要有類似的地板或天花板，讓退休者能過溫飽而尊嚴生活；希望重視世代和諧、業別均衡。
國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會；洪秀柱在4位副主席、全體中常委、黨籍立委陪同下，走進會場，展現團結氣勢，現場高喊「國民黨加油」，氣氛熱烈。
對於昨天有10多萬軍公教勞等團體上街遊行，吳敦義會前受訪時說，他們基本上並不是反對年金改革，年金改革一定有幾個大前提，重視世代和諧、業別均衡，但現在顯然有點污名化，有些媒體挑起業別矛盾，造成有些人受創。
吳敦義說，軍公教勞退休後能夠溫飽而有尊嚴的生活，這是重要前提。他建議，要有類似的地板或天花板，要有最低的給付，不能低於這個地板，讓退休者能過溫飽而尊嚴生活，這個數字政府應根據物價調整；當然也要有天花板，萬一有些人退休後比在職領的高，因此一定要有規定。
前主席、新北市長朱立倫被問及年金改革時指出，只要大家團結拚經濟，成長率提高 ，年金改革就不會碰到很多困難；他也說，改革是必要的，也需要持續進行，但不是大家都砍，經濟好，大家會更有希望。1050904
(中央社)
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