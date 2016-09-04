軍公教遭污名化 柯P：改革互罵很正常

監督年金改革行動聯盟3日發起遊行，抗議年金改革汙名化軍公教。台北市長柯文哲今天表示「不叫污名化啦，改革過程當中，罵來罵去很正常」。

柯文哲上午在大安森林公園受訪時表示，台灣在過去20年是藍綠對抗，近年慢慢的出現世代、貧富、階級的對抗，年金改革是一定要做，怎麼做是中央政府的難題，但若不做放任下去，將來會產生更多問題。這些本來應該是20年前開始準備，政府應考量在改革過程中如何減少陣痛。

對於軍公教認為遭到污名化，柯文哲回應「不叫污名化啦，改革過程當中，罵來罵去很正常」，年金改革還牽涉到實質利益損失，他在台北市砍1年1500元的重陽敬老金，就被罵到臭頭了，但這也是非做不可的事。

柯文哲說，重陽敬老金2年前一年才2億多元，如果今年照編是7億多，3年後就是10億，把這些錢拿來做建設，只要5年老人福利的硬體就做起來了。

他表示，做事一定要做，重點是過程中如何減少衝突，政策不可能讓所有人滿意，起碼要讓所有人可以忍受。

另外，前台北市長郝龍斌昨天在臉書上誤將一張委內瑞拉抗議照片，當作軍公教遊行照片貼出，民進黨台北市議員王威中諷刺「這是一種南北呼應，還是科技版的火牛陣？」

對此柯文哲表示，「表示他（郝龍斌）的助理太混了，就這樣而已」。1050904

(中央社)