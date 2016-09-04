橫渡日月潭 馬英九花1小時38分挑戰成功
日月潭萬人泳渡活動今天登場，前總統馬英九和萬名游泳愛好者挑戰橫渡日月潭，馬英九花1小時38分完成全長3公里的橫渡活動，成績不遜色。他說，希望未來春夏秋都舉辦橫渡活動。
今年已是第34屆的日月潭國際萬人泳渡活動昨天和今天在日月潭登場，昨天先進行公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組，今天則是活動重頭戲—2萬多名游泳愛好者挑戰全長的橫渡日月潭，而前總統馬英九也報名參加，和身障泳士一起成為活動焦點。
馬英九在南投縣長林明溱等人陪同下，先在日月潭的水社碼頭放流1萬尾俗稱總統魚的曲腰魚魚苗，象徵日月潭生態生生不息，緊接著前往朝霧碼頭為參與活動的民眾加油打氣，鳴槍宣布活動正式展開。
馬英九說，日月潭是台灣長泳最好的地點，每年只辦1次橫渡活動太可惜了，他剛剛向縣長林明溱建議，未來可以在春、夏、秋3季各舉辦1次，讓更多人可以參加游泳運動，培養更多的台灣之光，在世界上發光發熱。
林明溱指出，今年參加活動的人數比去年還多，在他擔任縣長的時候，馬英九就跟他建議可以改為2天，他也從善如流，而未來也計畫在春夏秋3季各舉辦1次橫渡日月潭的活動，讓更多年輕人參與，促進商機。
馬英九暖身後，跳入日月潭，他以蛙式在水中前進，周邊則有隨扈人員以及南投縣消防局的橡皮艇在一旁注意維安，他花1小時38分就完成全長3公里的橫渡日月潭活動，成績和其他選手相比絲毫不遜色。1050904
(中央社)
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