北市追討阿扁發的獎金 柯文哲：收爛攤

前總統陳水扁擔任台北市長期間，簽准發放外轉內勤的清潔隊員獎金，但審計處認為不符規定應追回。台北市長柯文哲今天表示，「這就是典型冗事，以前留下的爛攤」，怎麼做都不對。

中國時報報導，台北市環保局19年前上百名外勤清潔隊員轉調內勤，時任台北市長陳水扁同意續發放每月新台幣6000元清潔獎金，但當時台北市審計處認為，這些調職的清潔員不符支領資格，要求環保局追回總金額上千萬的清潔獎金。

報導指出，環保局趕在追訴期限到前，在101年間將122名清潔隊員分為4案起訴，追討1998、1999年的清潔獎金，要求每名清潔隊員返還3萬至14.4萬元不等。目前定讞2案，卻出現11名清潔隊員不必歸還獎金、44名要歸還的歧異結果。

柯文哲上午在大安森林公園受訪時，對於此事表示「上任2年，我們都在處理以前的爛攤」。以前台北市審計處認為市政府不能發這筆清潔獎金，但陳水扁認為是市長的行政權，堅持發放，事後北市府遭監察院彈劾，最後只好走法律訴訟。

柯文哲說，這案子到現在都20年了，坦白講台北市不管告贏告輸都很慘，那些人都已退休、有的甚至過世，就算台北市告贏，錢要怎麼拿回來？

柯文哲說，「我是不主張告」，但不告就被監察院彈劾、糾正，一直來，他也在考慮怎麼政治解決。這個案子內部討論過很多次，不知道怎麼處理比較好，「這就是典型的冗事，以前留下來的爛攤」，後面怎麼做都不對。

對於判決結果出現分歧，柯文哲表示，「中華民國法律沒有一致性嗎？」同樣案子分4個去告，有的告贏、有的告輸，「連我都搞糊塗了」。1050904

(中央社)