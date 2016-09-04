兩岸僵局解套 江丙坤：陸堅持九二共識
前海基會董事長江丙坤今天針對將任海基會董事長的田弘茂能否化解兩岸僵局一事說，堅持九二共識、反對台獨，是中國大陸的底線。若能夠解決，相信可完成海基會董事長的工作。
中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，針對田弘茂任海峽交流基金會董事長是否有辦法化解兩岸僵局一事，江丙坤在會前受訪表示，中國大陸的立場很堅定，堅持九二共識、反對台獨，這是中國大陸的底線。
江丙坤說，過去他擔任海基會董事長時，他給海峽兩岸關係協會的第一封信就提到，「我們願意在九二共識的基礎之下，希望恢復兩岸協商」。而海協會在8月29日來信時也提到，陸方同意在九二共識的基礎上恢復協商。因此九二共識是兩岸恢復協商最重要的事。
對於有人將田弘茂歸為獨派、或是前總統李登輝會的人馬。對此，江丙坤表示，從報紙上大家都看到，田弘茂是一位學者，對兩岸有相當的了解 ，假如大前提九二共識能夠解決的話，相信田弘茂應該可以完成海基會董事長的工作。1050904
(中央社)
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