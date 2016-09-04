印尼竹筒糕 椰糖香氣一吃必上癮
竹筒糕的原味、原色、少糖，是許多印尼人最愛，當這款庶民輕食飄洋到獅城，也成為新加坡人的平民糕點，不過，如何讓竹筒糕瀰漫椰糖香氣，牛車水小吃攤主則有不傳之秘。
印尼竹筒糕散發出來的香氣，真是最無敵的下午茶輕食糕點，不少台灣旅人赴新加坡牛車水，意外在這個以華人餐飲為主的唐人街裡，發現來自印尼的傳統竹筒糕，老闆生意好的出奇。
不少台灣旅人在部落格撰文，認為印尼竹筒糕以椰糖為特色，雖和台灣的筒仔米糕截然不同，但和「狀元糕」或許有些相近，口感上則各有千秋。
新加坡牛車水這家專門販售印尼竹筒糕的小攤，人氣指數超高，不少旅人初次會因「竹筒糕」之名而好奇嘗試，但終究難擋這種國民糕點的椰糖香氣，接二連三的回頭客並不是新鮮事。
記者實際走訪這個小攤，發現印尼竹筒糕做法看似簡單，實則各有不傳之秘，椰糖比例拿捏尤為關鍵。老闆林心熟練的將磨成粉狀的香米塞入歷經千錘百練的小竹筒裡，接著放入椰糖，再把半成品置於蒸鍋中蒸熟。
淡淡的椰糖香氣隨之逐漸釋放於周遭空氣中，這也就是讓旅人聞香下馬的最大魔力。
林心會把熱騰騰的剛出爐竹筒糕撒上椰絲，這道經典的竹筒糕馬上就成為聖品糕點，不僅讓旅人們嘴饞的受不了，更是一吃就上癮，平易近人的親民價格，也是旅人嘗試的最大動力。1050904
(中央社)
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