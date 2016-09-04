搭郵輪玩香港 港星吳彥祖化身旅遊達人
男神帶你搭郵輪，香港旅遊局今年邀請藝人吳彥祖拍攝觀光宣傳影片，從海上玩到陸地，要吸引旅客換一種方始玩香港。
搭飛機不再是旅行唯一的選擇，隨著國際郵輪集團進入亞洲市場，像富豪般享受郵輪假期一點都不難，而郵輪觀光客也成為近年來台灣、香港等東亞樞紐積極爭取的客源。
為吸引旅客搭郵輪玩香港，香港旅遊局日前邀請藝人吳彥祖拍攝觀光宣傳片，希望吸引台灣、中國大陸和東南亞旅客用不一樣的方式到香港旅遊。
香港旅遊局表示，2天拍攝行程中，吳彥祖從海上玩到陸地，體驗郵輪美食，觀賞娛樂節目，還有船上的模擬衝浪器，岸上觀光則造訪了文創地標「PMQ元創方」、中上環的個性小店，還品嘗了香港各式美食。
港星吳彥祖說，拍戲經常忙得日夜顛倒，現在開始懂得享受慢下來的生活，放緩步伐，生活需要平衡，在郵輪上可以在甲板看著藍天與海，享受一部電影，或是欣賞一場世界級的舞台表演，都能讓人好好放鬆，優遊自在。
香港是許多國際郵輪航線必到的港口，近年更發展成熱門的郵輪母港，而台灣近年來也積極推展郵輪觀光，公主郵輪計畫明年以基隆為母港，深耕台灣市場；歌詩達郵輪明年在台市場也有佈局，郵輪觀光潛力不可小覷。
宣傳影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=Ea3ifgacPf0 1050904
(中央社)
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