總統：年金改革壓力 我做總統我會承擔

總統蔡英文今天說，昨天很多長輩走上街頭；但是，她必須很堅定地說，為了下一代的台灣人，「推動年金改革，我們會堅持下去，所有因為改革所造成的壓力，我做總統我會承擔」。

總統蔡英文出席「105年青年政策論壇全國會議」，對於昨天有退休軍公教團體上街遊行，她今天在致詞時，主動提到「昨天很多長輩走上街頭」，他們的意見其實在每一週的年金改革委員會上也多次表達過。

總統說，年金制度是為了讓退休後的生活保障可以無慮，改革的目標是要讓每一個老人家都可以有一份足以養老的基本生活年金，因此這次改革有四原則。

她說，一、保障應該是全面的，希望能夠保障每一個老人家的基本生活需求，讓所有的人都能得到維持最低生活所需的給付；二、計算標準應該是科學的，無論是所得替代率、個人或政府的提撥費率以及給付條件相關的調整，都要經過科學的精算。

總統指出，三、各項基金的永續經營應該是務實的，除了給付的調整之外，包括基金運用的效率、合理的投資報酬率，都是未來努力的目標；四、改革過程應該是民主的，持續以資訊公開、程序民主、會議透明的方式，展開年金改革內容的實質討論，重新建立一個公義而永續的年金制度，只有一個意義，「就是為了我們的下一代」。

她說，為了減輕年輕世代的負擔，保障老人生活的退休安定，「這條改革的路，我們會穩健的繼續走下去」。

總統指出，「每一個人都替對方多想一點，社會就能夠更團結」，這一代人的犧牲，是為了世世代代的台灣人都能得到保障；當然改革不可能取悅每一個人，這件事情不容易，也會引來很多人的不諒解，「但是我必須很堅定的說，為了下一代的台灣人，推動年金改革，我們會堅持下去，所有因為改革所造成的壓力，我做總統我會承擔」。1050904

(中央社)