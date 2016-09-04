政綱納和平協議 王金平盼討論建立共識

前立法院長王金平今針對國民黨政綱刪除一中各表，納入和平協議一事表示，這是希望能夠成就兩岸和平，大家可討論建立共識，這些較前瞻性的看法，值得讓全民及執政當局作參考。

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天舉行，這是國民黨今年轉為在野後的首次全代會，會中將討論納入和平協議的政策綱領修正案。

對於國民黨將一中各表從政策綱領刪除，並將和平協議納入。對此，王金平在會前受訪表示，他還沒有看過，但今天在全代會提出來的，他認為是希望能夠成就兩岸和平，大家可以經由討論來建立共識，而這些比較前瞻性的看法，值得讓全民來作參考，也讓執政當局作參考。

而對於2018年縣市長與縣市議員選舉提早作業的「預選制」，王金平僅表示，這個大家再討論。1050904

(中央社)