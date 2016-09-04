台鐵秋冬郵輪式列車 2天1夜國旅無負擔

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秋冬出遊就搭火車，台鐵今天公布秋冬郵輪式列車行程，8種玩法包括太麻里千禧曙光園區、黑面琵鷺賞鳥區、關山夕照等。

台鐵郵輪式列車除了包含交通，還有餐食、住宿、景點和專人導覽，對於平常忙碌的民眾來說是最無負擔的旅遊方式之一，台鐵今天公布今年秋冬郵輪式列車行程，8種行程選擇多元。

根據台鐵規劃，8種行程蒐羅北中南東地區景點，包括綠水步道、瑞穗乳牛月台、太麻里千禧曙光園區、墾丁大街、黑面琵鷺賞鳥區、紫蝶幽谷、關山夕照、宜蘭幸福轉運站等。

台鐵表示，秋冬郵輪式列車行程相關行程已公布在台鐵局官網的郵輪式列車專區，相關購票和詳細行程可上網查詢。1050904

(中央社)