黨兩岸政策 朱立倫：九二共識一中各表
國民黨主席洪秀柱擬在政策綱領深化「九二共識」，前主席、新北市長朱立倫表示，「九二共識、一中各表」是基礎，相信會有這樣的共識。
國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，將討論政策綱領案，兩岸論述部分，洪秀柱將強調在中華民國憲法基礎上深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態，扮演推動兩岸和平制度角色。
被問及政綱只有九二共識，沒有一中各表，朱立倫會前說，國民黨最需要改革、團結，相信今天會凝聚共識，改革很重要是民主化，兩岸關係是關鍵重點，「九二共識、一中各表」是大家的基礎，相信會有這樣的共識。
和平協議部分，朱立倫說，是研議不是協議，研討方案由黨代表集思廣益。
去年全代會，前主席朱立倫的政策綱領中，強調延續「連胡五項願景」精神，堅守中華民國憲法，在「九二共識，一中各表」基礎上，推動兩岸和平發展的大陸政策。
前副總統吳敦義今天表示，「九二共識、一中各表」這8個字不能拆開，一定要聯合在一起，「一中各表還是非常重要」。1050904
(中央社)
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