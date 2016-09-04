徐薇淩宏利金融排名下滑 艾莉雅又來搶冠

徐薇淩沒能延續前兩輪氣勢，第3輪從領先群退居段班。（本報資料照，陳怡誠攝）

本季戰績不佳的徐薇淩，好不容易以並列第5進入最後兩輪決賽，卻在4日的宏利金融菁英賽第3輪只揮出74桿(+2)，以總桿211桿(-5)退居並列第37，想在5日最後1輪獲得本季第1場前10，得全力一搏。

另1位晉級決賽的曾雅妮，第3輪雖交出低於標準桿1桿的71桿，但這個成績讓她排名不升反降，以214桿(-2)從出發前的並列第55，下滑至並列第58。

2位韓將李美香與金孝周，分別以202桿與203桿分居1、2，2位泰國選手艾莉雅與岡格雷芬，同以204桿並列第3，5日最後1輪決賽預料上演韓、泰大戰爭冠局面。

上周在加拿大公開賽贏得本季第5冠的艾莉雅，第3輪飆出66桿躍居第3，再次站上爭冠位置，已是LPGA本季最多勝的她，如果決賽輪再贏得逆轉勝，除了到手本季第6冠，也是今年第2次「3連勝」，屆時只能「恐怖分子」來形容她。

(中時電子報)