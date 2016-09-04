半夜聊天突遭砍 新北3人送醫

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4名男子4日凌晨開車到新北市汐止區找友人在路旁聊天時，突遭2輛車約9人攔截，下車持球棒和開山刀猛砍4人，其中3人背部遭砍，所幸送醫急救後沒有生命危險。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 105年9月4日

4名男子今天凌晨開車到新北市汐止區找友人在路旁聊天時，突遭2輛車約9人攔截，下車持球棒和開山刀猛砍4人，其中3人背部遭砍，所幸送醫急救後沒有生命危險。

陳姓、古姓、葉姓和洪姓男子，今天凌晨1時多，開著租來的白色轎車，前往汐止區水源路二段1家超商前找友人聊天，突然竄出1輛銀色轎車攔腰衝撞，另1輛藍色轎車停在對面，2車約9人下車後，持棍棒、開山刀朝4人一陣猛砍。

其中3人來不及閃避，背部遭砍傷，經送醫急救後撿回一命，葉男則僥倖逃過一劫，9名犯嫌逞兇後，開車往新台五路方向逃逸，現場則遺留下開山刀刀鞘。

警方獲報後立刻成立專案小組偵辦，經調閱監視器畫面後，查出作案用2輛轎車車主，其中楊姓車主向警方表示車子借朋友使用，警方現已鎖定對象，將積極通知到案說明。

3名被害人則異口同聲表示不認識9名犯嫌，只是在路旁聊天，突然莫名其妙被砍，其中開車的洪姓男子表示，一定要提告，但也有1名被害人不願提出告訴。

另外，警方也查出其中1名被害人有毒品前科，但車上並未找到違禁品，是否與毒品糾紛有關，仍有待進一步調查後才能釐清。1050904

(中央社)