莫天虎：國民黨必須致力改善兩岸關係

中國國民黨秘書長莫天虎今天說，有鑑於新政府不認同九二共識造成兩岸關係停滯，國民黨須致力改善兩岸關係，並研擬與時俱進的大陸政策與兩岸關係發展策略，爭取民眾支持認同。

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會，其中由中央委會秘書長莫天虎進行黨務報告。

莫天虎在報告中指出，有鑑於蔡英文政府不認同九二共識再成兩岸關係停滯，國民黨必須致力改善兩岸關係，持續加強大陸台商溝通聯繫工作，培養國民黨參與兩岸事務之青年人才，不定期前往對岸訪問交流，並研擬與時俱進的大陸政策與兩岸關係發展策略，爭取民眾支持認同。

而對於不當黨產條例的因應，莫天虎表示，國民黨除已在1日提出釋憲聲請外，將加強宣傳，爭取輿論支持，並針對該條例違憲及未來各種行政處分，提起司法或行政訴訟，並伺機聲請釋憲，保障國民黨合法權益，同時厲行節約措施，暫停發放已退休人員月退休金及18%利息補貼。

另外，莫天虎指出，為因應2018年九合一地方選舉提名布署需求，積極整建各項工作，並秉持在地用人，用在地人之原則，未來將儲備各級選舉參選人才，輔導具潛力之人蹲點經營，主動積極布局選戰。

莫天虎表示，立法院是國民黨目前最重要的戰場，因此必須強化立法院黨團戰力，以善盡在野黨之責，理性監督與制衡政府施政，並針對執政黨推動的爭議法案或不當政策，結合立院與地方議會黨團及外部陳抗能量，進行議事攻防，發揮整體戰力。

最後，莫天虎說，政黨的存在是以執政為最終目標，唯有執政才能實現國民黨的理念與政策，盼國民黨員一起「真誠反省，勇於改革」、「喚回黨魂，找回人心」，積極扭轉人民的誤解與失望，爭取民意的最大支持。1050904

(中央社)