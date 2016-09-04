交通安全扎根中小學 交部推6小時課程

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交通部推動交安全教育向下扎根，交通部政務次長王國材5日將拜會教育部政務次長蔡清華，爭取中小學每學期6小時交通安全相關課程，大學則是2學分通識課。

交通部長賀陳旦將降低交通事故率列為重要施政，並認為交通安全從小教育的重要，決定積極向教育部爭取，每學期能有一定時數，讓小學生接受交通安全相關課程，讓正確的交通安全觀念從小扎根。

近3年，交通部年年都希望教育部能同意，讓小學生在學校，能接受一定時數且完整的交通安全課程，但都被打回票，賀陳旦則請王國材親自出馬溝通。

交通部道安會說，目前小學有交通安全課程，是與游泳、消防等常識，安排在融入教學中，不易完整突顯重要性，且教材內容也不夠專業。

例如，學校教學生走路要靠右，但較正確的觀念應該是除了靠右外，還應注意面對前方是否有來車。

根據交通部規畫，希望爭取教育部同意，由交通部協助規劃教材，高中職以下中小學生，每學期安排至少能上6小時交通安全課程，每個階段學習的重點都不一樣，讓正確的交通安全觀念從小就深植腦海。

另現在大學生騎機車普遍，但每年也發生很多死傷，交通部希望能在大學開2學分交通安全通識課程。1050904

(中央社)