英國首相：經濟將承受脫歐苦果

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英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，即便近期經濟數據顯示英國脫離歐洲聯盟（EU）的衝擊不若一些人預想的那麼嚴重，英國終將因脫歐遭受苦果。

路透社報導，英國6月公投決定脫離有28個成員的歐盟震撼金融市場，市場莫不認為，英國脫離最大的貿易夥伴，重新打造全球經濟角色的這幾年間，經濟將步入衰退。

新公布的調查顯示製造業表現優於預期，英鎊1日應聲上漲，這是至今最能展現英國經濟表現優於許多人擔憂的跡象。

但梅伊預期，脫歐公投將傷害經濟，政府未來數月會繼續監督經濟數據，並於今年稍晚訂定保護經濟的財政回應措施。

梅伊今天準備前往中國大陸杭州出席20國集團（G20）高峰會時告訴記者：「艱苦的時刻還在前方。」

「我們看到現階段的數據傳遞出不同訊息，我想，經濟反應比公投後一些人預期的要好，但我不會假裝一切都將一帆風順。」1050904

(中央社)