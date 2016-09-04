嘉市車禍人壓車底 警民合力抬車救援

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嘉義市政府消防局4日表示，嘉義市區發生汽機車車禍，人壓車底，情況危急，警消與一旁民眾幫忙，大家合力抬車，將傷者拉出，送醫急救。（消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 105年9月4日

嘉義市區發生汽機車車禍，人壓車底，情況危急，警消與一旁民眾幫忙，大家合力抬車，將傷者拉出，送醫急救，車禍原因調查中。

嘉義市政府消防局今天指出，昨晚9時9分左右，接獲民眾報案，興業東路和國華街口發生車禍，有民眾受困車底，消防局第二大隊第二分隊馳往救援。

警消和救護人員到場，發現是機車和汽車事故，機車倒地，汽油滲出流到地面，1名年約40歲男子右手被汽車車輪壓住無法動彈。

當時天空飄起雨滴，雖然傷者意識清楚，但是若未立即脫困，等雨勢一大，救援將更困難，救護人員靈機一動，喚請在場警消及民眾合力抬車，一時之間大家手腳並用出力，「1、2、3」將車抬起，順利將傷者拉出。

救護人員將傷者用長背板固定，評估生命徵象，發現傷者有呼吸及脈搏，但是意識開始模糊，對痛沒反應，右手骨折變形，臉部腫脹充血，手腳多處擦傷。

救護人員將傷者包紮止血、上頸圈、戴上氧氣罩之後，迅速送醫急救；警消人員向現場幫忙的民眾表達感謝，並呼籲近日有雨，行車要多加小心；至於車禍原因由警方調查中。1050904

(中央社)