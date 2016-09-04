嘉市車禍人壓車底 警民合力抬車救援
嘉義市區發生汽機車車禍，人壓車底，情況危急，警消與一旁民眾幫忙，大家合力抬車，將傷者拉出，送醫急救，車禍原因調查中。
嘉義市政府消防局今天指出，昨晚9時9分左右，接獲民眾報案，興業東路和國華街口發生車禍，有民眾受困車底，消防局第二大隊第二分隊馳往救援。
警消和救護人員到場，發現是機車和汽車事故，機車倒地，汽油滲出流到地面，1名年約40歲男子右手被汽車車輪壓住無法動彈。
當時天空飄起雨滴，雖然傷者意識清楚，但是若未立即脫困，等雨勢一大，救援將更困難，救護人員靈機一動，喚請在場警消及民眾合力抬車，一時之間大家手腳並用出力，「1、2、3」將車抬起，順利將傷者拉出。
救護人員將傷者用長背板固定，評估生命徵象，發現傷者有呼吸及脈搏，但是意識開始模糊，對痛沒反應，右手骨折變形，臉部腫脹充血，手腳多處擦傷。
救護人員將傷者包紮止血、上頸圈、戴上氧氣罩之後，迅速送醫急救；警消人員向現場幫忙的民眾表達感謝，並呼籲近日有雨，行車要多加小心；至於車禍原因由警方調查中。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。