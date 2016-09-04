年金改革紛爭 蔡英文：所有壓力我承擔
總統蔡英文今天表示，為減輕年輕世代負擔、保障老人退休生活安定，年金改革的路會穩健走下去，為下一代台灣人，推動年金改革會堅持下去，「所有因為改革造成的壓力，作為總統我會承擔」，也期待年輕朋友對政策議題有更多表達意見的平台，希望擴大年輕人政策討論平台，多聽年輕人的聲音。
蔡英文今天出席教育部舉辦「105年青年教育論壇全國會議」致詞，並與青年對話。蔡英文說，昨天很多長輩走上街頭，他們意見之前在年金改革委員會議中曾多次表達過。蔡英文指出，年金制度改革目標，是為了讓每一個老人家，都可以有一份足夠的基本生活年金，並說明改革有4大原則。
蔡英文說，首先保障應該是全面，希望保障每一個老人家的基本生活需求，讓每一個人都可以得到最低生活所需的給付；第二是計算標準應該是科學的，不管是所得替代率、政府與個人提撥率、給付條件等調整，都要經過精算。
第三點是各項基金的永續經營應該是務實的，除了給付調整外，包含基金運用效率與合理投資報酬率，都是未來努力目標。第四點是改革過程應該是民主的，會持續以資訊公開、程序民主、會議透明方式，展開年金改革內容的實施討論，重新建立公義且永續的年金制度，只有一個意義就是「為了下一代」。
蔡英文也說，每一個人都多替對方想一點，社會就更團結，大人的犧牲是為世世代代的台灣人都能得到保障，改革不可能取悅每一個人，了解這件事情不容易，也會引來很多人的不諒解。
(中時)
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